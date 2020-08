Pochi candidati, la lista Caldoro Presidente si fonde con l’Udc (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Niente lista del Presidente per Stefano Caldoro. Dopo aver inutilmente tentato di reclutare un numero sufficiente di candidati, il candidato del centrodestra alla presidenza della Campania dovrà accontentarsi di una lista in tandem con l’Udc. A questo punto la coalizione dei moderati confida in una lista forte di Cambiamo, il movimento del Presidente della Liguria Giovanni Toti. In Campania il lavoro per la formazione della lista Cambiamo è affidato all’intellettuale Alessandro Sansoni, punto di riferimento di Toti nella regione. L'articolo Pochi candidati, la lista Caldoro Presidente si ... Leggi su anteprima24

MaxLandra : RT @Lorenzo41151510: #IoVotoNO se sono stupido. #IoVotoSi perché non lo sono. Il numero minore di parlamentari migliorera la scelta dei ca… - Giulia_B : Mi sa che l'ho già detto, ma chiunque si accolli di candidarsi a sindaco (mancano pochi mesi, e di candidati neanch… - TheRenry : RT @Lorenzo41151510: #IoVotoNO se sono stupido. #IoVotoSi perché non lo sono. Il numero minore di parlamentari migliorera la scelta dei ca… - michnotarnicola : @Minutza2 @fra_dia_volo @Paolo6821 @GregoriodeFalco Questo tweet dimostra che il problema non è il numero dei parla… - vitosemeraro7 : @mariamacina 6 punti su una nullità mi sembrano pochi in un fortino rosso, con due candidati decenti la dx avrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochi candidati «Vinceremo nelle Marche e a Macerata» Salvini benedice il duo Acquaroli-Parcaroli e i 30 candidati alle Regionali (Foto/Video) Cronache Maceratesi Crotone e l’elezione del “Super-Io”. A briglie sciolte: tutti per... una (città) ma ognun per sé

In queste elezioni in “tenuta” estiva, quello che si ritiene essere il Pd “ufficiale”, cioè titolare del simbolo, sta infatti e fin dall’inizio rincorrendo diverse lepri senza, però, riuscire a prende ...

“Non possiamo sostenere chi ha perso il nostro ospedale”

CASTELFRANCO – La sezione castellana di Fratelli d’Italia non intende sostenere alle prossime elezioni comunali il sindaco Marcon. La notizia è arrivata a poche ore di distanza da una breve nota della ...

