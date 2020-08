Perché la crisi di Salvini nei sondaggi è seria (Di sabato 8 agosto 2020) Alessandra Ghisleri di Euromedia Research spiega oggi al Fatto Quotidiano quali sono nell’elettorato le motivazioni che stanno portando a scegliere Fratelli d’Italia invece della Lega, sostenendo che il Carroccio ha un problema di leadership che affonda le radici nella crisi del Papeete: Quello che riscontriamo è che si tratta di un momento di difficoltà più di Salvini che della Lega. Il calo dei consensi è iniziato dopo la crisi di governo dell ’anno scorso. Non poter più realizzare promesse come la flat tax hanno scoraggiato molti elettori: lì il sogno ha iniziato a sgretolarsi. Salvini ha pagato non esser più nella stanza dei bottoni. Poi è arrivato il Covid e il conseguente lockdown… È in quel periodo che il leader leghista ha ... Leggi su nextquotidiano

