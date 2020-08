Parma, ufficiale l’addio del ds Faggiano: “Dopo quattro anni mi serviva una nuova sfida” (Di sabato 8 agosto 2020) E’ ufficiale: Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo del Parma. Le strade dell’uomo mercato dei ducali e del club crociato si separano dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni con due promozioni consecutive e due salvezze tranquille che portano la griffe del dirigente salentino. Come riportato dal sito ufficiale degli emiliani, è arrivata nella mattinata di sabato 8 agosto la risoluzione consensuale del contratto. Faggiano, che come è noto si trasferirà al Genoa, commenta così la sua decisione: “Non è stata una scelta facile ma dopo un’attenta riflessione ho ritenuto fosse la più corretta nei confronti di me stesso e delle persone con cui ho condiviso questi ... Leggi su sportface

rep_parma : Parma - Faggiano, divorzio ufficiale. 'Ho dato tutto, ora una nuova sfida' [aggiornamento delle 10:30] - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Parma: ufficiale il divorzio con #Faggiano ?? Il club, infatti, ha reso noto di 'aver raggiun… - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Parma, Faggiano non è più il ds dei ducali: risoluzione consensuale - gnomini : RT @buoncalcio: #Parma, #Faggiano ha rescisso il contratto. Ora firmerà col #Genoa ?? - sportface2016 : #Parma, ufficiale l'addio del ds #Faggiano -

Ultime Notizie dalla rete : Parma ufficiale Parma, UFFICIALE la separazione con il ds Faggiano: 'Ho bisogno di una nuova sfida' Calciomercato.com Parma, UFFICIALE: Faggiano saluta i crociati

Il Parma, attraverso una nota ufficiale, saluta l’ormai ex Ds Daniele Faggiano: “Le strade del Parma Calcio e del Direttore Sportivo Daniele Faggiano si separano. La società comunica infatti di aver r ...

Hotsand Macerata, altri due contagi

Di ritorno dall’ultima partita di serie A1 contro il Parma, aveva accusato i sintomi: : febbre a 37 e dolori muscolari. La società, per precauzione, aveva così deciso di effettuare subito il tampone s ...

Il Parma, attraverso una nota ufficiale, saluta l’ormai ex Ds Daniele Faggiano: “Le strade del Parma Calcio e del Direttore Sportivo Daniele Faggiano si separano. La società comunica infatti di aver r ...Di ritorno dall’ultima partita di serie A1 contro il Parma, aveva accusato i sintomi: : febbre a 37 e dolori muscolari. La società, per precauzione, aveva così deciso di effettuare subito il tampone s ...