Napoli, Champions addio. Juve, ecco Pirlo (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA - Dopo la Juventus anche il Napoli saluta la Champions League : la squadra di Gattuso, dopo l'1-1 ottenuto al San Paolo contro il Barcellona , crolla al Campo Nou 3-1 e viene eliminta agli ottavi. Leggi su corrieredellosport

annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - SkySport : Barcellona-Napoli, le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League - OptaPaolo : 4 - Il Napoli é la 4a squadra italiana contro cui Lionel #Messi segna almeno un gol in Champions League, dopo Juven… - Danyboy1991 : RT @STarantino2020: Conte che rischio! Se il Napoli vince la Champions e la Roma l'Europa League, l'Inter non si qualifica in Champions. - juventusonair : @realvarriale @sscnapoli @dries_mertens14 @FCBarcelona @Lor_Insigne @kkoulibaly26 Complimenti al Napoli per l'ottim… -