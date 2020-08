MOVIOLA – Barcellona-Napoli, rigore per fallo di Rakitic: Insigne fa il gol del 3-1 (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Primo tempo con mille episodi da MOVIOLA quello tra Barcellona e Napoli, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Al 48′ i ragazzi di Gennaro Gattuso attaccano e trovano un calcio di rigore netto per via del fallo di Rakitic su Mertens, dal dischetto ci va Lorenzo Insigne che è freddo e batte Ter Stegen siglando la rete del 3-1 che regala speranza in vista del secondo tempo. Leggi su sportface

sportface2016 : MOVIOLA - #BarcellonaNapoli, altro rigore netto: stavolta per i ragazzi di #Gattuso, #Insigne fa 3-1 VIDEO - sportface2016 : #BarcellonaNapoli, #Koulibaly si addormenta: rigore netto, #Cakir e il #Var ci arrivano cinque minuti dopo #Messi - sportface2016 : MOVIOLA - #BarcellonaNapoli, annullato il gol di #Messi del 3-0 per un fallo di mano - Diego31883 : RT @cmdotcom: #ChampionsLeague, la MOVIOLA LIVE di #BarcellonaNapoli: #Lenglet spinge, l'1-0 era irregolare. Annullato un gol a #Messi http… - cmdotcom : #ChampionsLeague, la MOVIOLA LIVE di #BarcellonaNapoli: #Lenglet spinge, l'1-0 era irregolare. Annullato un gol a… -