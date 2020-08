«Matarife», una webserie «clandestina» per scoprire i crimini di Alvaro Uribe (Di domenica 9 agosto 2020) Tutto è cominciato lo scorso febbraio, quando il prestigioso giornalista colombiano Gonzalo Guillén ha rivelato che l’ex presidente colombiano ai domiciliari da lunedì scorso, Álvaro Uribe Velez, lo aveva querelato. A Guillén, autore di inchieste che hanno portato in carcere numerosi narcos e paramilitari, e che ha dovuto vivere in esilio diversi anni tra Usa, Perù e Argentina, si chiedeva semplicemente di rimangiarsi una parola, un sostantivo usato per riferirsi all’ex presidente: Matarife. Nella tradizione ispano-americana Matarife è il macellaio, … Continua L'articolo «Matarife», una webserie «clandestina» per scoprire i crimini di Alvaro ... Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Matarife una «Matarife», una webserie «clandestina» per scoprire i crimini di Alvaro Uribe Il Manifesto Maduro sull'arresto di Uribe: «Il governo colombiano è nelle mani della mafia»

Il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, si è pronunciato in merito all'ordine di custodia contro Álvaro Uribe Vélez; "Il governo colombiano è nelle mani della m ...

Il caso di Mario Paciolla, le anomalie e i segreti nell’inchiesta de Il Manifesto

Il Manifesto ha pubblicato due ampi servizi su Mario Paciolla e su una morte nella quale nulla torna di quanto ci è stato raccontato dal primo momento. Un’indagine che si presenta in salita e che part ...

Il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, si è pronunciato in merito all'ordine di custodia contro Álvaro Uribe Vélez; "Il governo colombiano è nelle mani della m ...Il Manifesto ha pubblicato due ampi servizi su Mario Paciolla e su una morte nella quale nulla torna di quanto ci è stato raccontato dal primo momento. Un’indagine che si presenta in salita e che part ...