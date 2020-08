Juventus, Sarri non unico colpevole del flop in Champions. L’analisi (Di sabato 8 agosto 2020) Il giorno dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions per mano del Lione, la Juventus esonera Maurizio Sarri. Ma è il tecnico l'unico responsabile. Forse no... Juventus, Sarri non unico colpevole del flop in Champions. L’analisi ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - gbz92 : RT @juventusfc: Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - RadioSportiva : #Juventus ??? Antonio #Cabrini a Radio Sportiva: 'Esonero #Sarri? Il progetto s'interrompe bruscamente. Non c'è un p… -