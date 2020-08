Inter, movimenti anche in difesa: Godin e Skriniar rischiano (Di sabato 8 agosto 2020) Milano, 8 agosto 2020 " Potrebbe esserci una uscita eccellente nella difesa dell'Inter . Il tecnico Antonio Conte , con le sue scelte, ha dimostrato di voler puntare su due pedine inamovibili, ovvero ... Leggi su quotidiano

Possibili movimenti in difesa, dove Godin non ha soddisfatto le attese e anche Skriniar non è incedibile come fino a un po’ di tempo fa. Va però convinto Commisso, che valuta il giocatore 40 milioni, ...

Milano, 8 agosto 2020 – Potrebbe esserci una uscita eccellente nella difesa dell’Inter. Il tecnico Antonio Conte, con le sue scelte, ha dimostrato di voler puntare su due pedine inamovibili, ovvero De ...

