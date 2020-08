Insigne segna il rigore della speranza. Barcellona-Napoli 3-1 al 45esimo (Di sabato 8 agosto 2020) Barcellona-Napoli 3-1 al 45esimo. Del Napoli sono la prima e l’ultima fiammata. Mertens colpisce il palo esterno dopo 80 secondi. Il Napoli tiene bene il campo dopo cinque minuti, anche perché Sétien stavolta dà una prova che è tutto il contrario dell’ottusità. Aspetta il Napoli. Non ha vergogna di consegnare il possesso palla al Napoli. E nel finale di tempo, sul 3-0, rigore per il Napoli. Il resto è Barcellona. Che alla prima occasione segna. Su calcio d’angolo. Lenglet indisturbato colpisce di testa e segna. C’è una spinta evidente di Pique ai danni di Demme ma per il Var va tutto bene. Il ... Leggi su ilnapolista

