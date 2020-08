Garcia: "Juve fuori, che exploit! È la mia sconfitta più bella" (Di sabato 8 agosto 2020) TORINO - "Stasera abbiamo fatto una cosa veramente forte, un exploit. Il risultato dell'andata È stato importante, quando abbiamo segnato su rigore sapevamo dove eravamo. Il rigore subito ha reso la ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : ??? Garcia: «La Juve ha molti giocatori fortissimi, molte stelle. Tutti possono fare la differenza; noi siamo umili,… - tuttosport : #JuveLione 2-1: #Ronaldo non basta, #Garcia ai quarti. #Sarri ora rischia ?? - forumJuventus : Garcia: 'La Juve ha giocato ogni tre giorni, potrà accusare stanchezza e infortuni. Ronaldo? Ci basta sapere che no… - alessiodesiena : RT @Hi_itsme285: E dopo 5 anni da quello Juve-Roma la vendetta di Garcia è servita. #JuveLione #JuveOL #UCL - Faber1927_ : @Solano_56 @RudiGarcia Tutti a dirgli bollito ora e quando lo cacciammo. Io ancora sono scettico sul suo esonero.No… -

Ultime Notizie dalla rete : Garcia Juve

La Juve è fuori dall’Europa che conta. A giocare la final eight con la crema del continente sarà il Lione di Garcia. Non basta Cr7, il figlio del gol, a qualificare la squadra di Sarri. Un gol su rigo ...Non riesce alla Juve l'impresa di ribaltare il risultato dell'andata e il Lione, pur perdendo a Torino per 2-1, elimina la squadra di Maurizio Sarri dalla Champions League. La serata bianconera si è f ...