Covid a Battipaglia, il sindaco: “Pronto soccorso chiuso per mezz’ora” (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Interviene su facebook il sindaco cecilia Francese per chiarire la dinamica che, nel pomeriggio, ha portato alla temporanea chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia “per circa mezz’ora, il tempo necessario alla sanificazione”. Operazione necessaria allorquando i tamponi effettuati la sera prima su madre e bimbo piccolo con febbre alta hanno dato esito positivo. In queste ore si sta procedendo con i test anche a tutto il personale medico e paramedico venuto in contatto con la coppia. Il sindaco evidenzia la decisione sbagliata della donna di recarsi in ospedale invece di attendere i sanitari a casa. Un ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e paramedico del Pronto ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Covid a Battipaglia lavvocato chiarisce: Non centra la colonia estiva - #Covid #Battipaglia #lavvocato - Notiziedi_it : Tre persone in quarantena e 93 test Covid a Battipaglia - VoceDiStrada : Battipaglia, Covid: contatti con bimbo positivo, 2 bimbi e un uomo in quarantena - salernonotizie : Covid, positivo bimbo di 2 anni a Battipaglia. La madre era già contagiata - ONDANEWSweb : Covid-19 a Battipaglia. Positivo un bambino di 2 anni - -