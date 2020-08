Coronavirus: Toninelli, 'Lombardia continua a dare soldi a privati' (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Al peggio non c'è mai fine. Mentre proseguono le indagini sulla gestione del governo della Regione Lombardia dell'emergenza da Covid-19, compresa quella che vede indagato il governatore Fontana sulla commessa di camici, che poi sarebbero diventati una donazione, dall'azienda del cognato, arriva l'ennesima beffa. Adesso esce fuori una delibera del 5 agosto che continua a dare soldi alla sanità privata. Ma possibile che questi signori non imparino proprio mai? Nemmeno un'emergenza drammatica come quella per il Covid-19 è servita? Fatto sta che la Giunta si farà carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale della sanità privata. Sostanzialmente continuano a dare soldi ai privati. Mentre ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare” - Affaritaliani : Coronavirus, Toninelli: 'Secondo Salvini Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare' - albasolefiore : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare” https://t… - melo_1970 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare” https://t… - stefan1062 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare” https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toninelli Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Toninelli: "Secondo Salvini Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare"

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2020 Coronavirus, Toninelli: "Secondo Salvini Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare" "Secondo Salvini Governo criminale? Criminale è il suo modo di in ...

Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare”

“Quanto è bruta la politica finalizzata al voto… Salvini ha dato del criminale al governo per aver disposto le chiusure. Le misure del governo hanno salvato 600mila vite umane. E noi dobbiamo stare a ...

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2020 Coronavirus, Toninelli: "Secondo Salvini Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare" "Secondo Salvini Governo criminale? Criminale è il suo modo di in ...“Quanto è bruta la politica finalizzata al voto… Salvini ha dato del criminale al governo per aver disposto le chiusure. Le misure del governo hanno salvato 600mila vite umane. E noi dobbiamo stare a ...