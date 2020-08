Boga e il Sassuolo: storia di una consacrazione (Di sabato 8 agosto 2020) Tecnica, rapidità e versatilità. Jeremy Boga è stato tra i migliori calciatori dell’ultimo, anacronistico e particolare, campionato di Serie A. L’oggetto del desiderio di tante big, bramose di portare nella propria squadra il gioiello di casa Sassuolo. Alla corte di De Zerbi, Boga ha trovato l’habitat adatto per esplodere. Per dimostrare il proprio potenziale e tutto il suo talento. Da Rennes a Reggio Emilia, passando per alcune esperienze in Inghilterra. Boga è destinato a vivere una carriera brillante. Può agire come esterno offensivo, su entrambe le fasce. Può agire come seconda punta o anche essere schierato sulla trequarti. Boga ama il dribbling ed è fulminante con le sue accelerazioni. Un calciatore moderno che è molto ... Leggi su alfredopedulla

