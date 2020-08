Bayer, il d.g. Voeller: «L’Inter è una squadra forte, Lukaku è un muro» (Di sabato 8 agosto 2020) Rudi Voeller, d.g. del Bayer Leverkusen, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare la sfida con l’Inter Rudi Voeller, d.g. del Bayer Leverkusen, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare la sfida con l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: «È tutto diverso, senza pubblico e con gare secche, come una finale. Ma non ci si può lamentare perché la situazione non si può cambiare. Dobbiamo essere realisti, sappiamo che l’Inter è forte, è arrivata a un punto dalla Juve, ha finito alla grande. Né vantaggio, né svantaggio, anche se l’Inter ha giocato tanto negli ultimi tempi. Secondo me sono situazioni che si equilibrano». INTER – «È ... Leggi su calcionews24

