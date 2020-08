Antonella Clerici scatena l’inferno: il commento a Anna Moroni non piace (Di sabato 8 agosto 2020) Antonella Clerici commenta un post della sua cara amica e storica compagna d’avventura Anna Moroni e i follower si scatenano con risposte al veleno. Per quale motivo? Il ritorno di Antonella Clerici e il successo di Anna Moroni Ormai è certo: Antonella Clerici tornerà in TV ad autunno con un programma tutto suo sulla cucina, … L'articolo Antonella Clerici scatena l’inferno: il commento a Anna Moroni non piace proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MarinaVanDerWoo : Non sopporto Alessia Merluzzi.. Antonella Mongolfiera Clerici e Federica Gatta Panicucci sono le 3 conduttrici che… - csJoel8 : Secondo me la pagina è gestita da Antonella Clerici. Bo. - AndreaInterNews : Ho scrollato la TL dall'alto verso il basso e finché non è apparsa la barba pensavo fosse Antonella Clerici, giuro. - aestheticgiuls : Non mi dimenticherò mai il primo giorno quando un tipo stava fissando un giornale e gli vado a chiedere se avesse b… - _simo_terra_ : RT @Tremenoventi: *Adele sfrega la lampada Genio: ascolta hai un solo desiderio pensaci bene Adele: voglio diventare Antonella Clerici Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici, messaggio straziante: “Non dobbiamo... LettoQuotidiano