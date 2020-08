Aborto con la Ru486, non serve più il ricovero (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA – L’interruzione di gravidanza mediante pillola Ru486 non necessiterà più di ricovero. La svolta è stata decisa dal ministro della Salute Roberto Speranza, con il parere favorevole del Consiglio superiore di Sanità. Cambiate, dopo dieci anni, le linee guida. Speranza si era mosso dopo il ‘caso Umbria’, quando la giunta leghista aveva vietato l’uso della Ru486 senza ricovero. Leggi su dire

