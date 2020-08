5 deputati chiedono il bonus Iva Di Maio: "Chi è stato si dimetta" (Di domenica 9 agosto 2020) Cinque deputati hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Lo stipendio netto da 12.439 euro, evidentemente, non era sufficiente. Lo volevano arrotondare con il bonus che il governo, in piena emergenza Covid, ha introdotto per le partite Iva che a marzo e apr ...Pubblichiamo con un qualche senso di disgusto verso noi italiani, che a Montecitorio e palazzo Madama mandiamo, tolleriamo e spesso osanniamo questi ignobili figuri, che ci rappresentano come deputati ...