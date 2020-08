Zach Braff: il tatuaggio della star di Scrubs dedicato all'amico scomparso (Di venerdì 7 agosto 2020) In un post apparso su Instagram, Zach Braff ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, omaggio al collega e amico Nick Cordero, scomparso a soli 41 anni. La scomparsa prematura di Nick Cordero, avvenuta nella prima metà di luglio, ha scosso il mondo di Broadway e non ha certo lasciato indifferente Zach Braff, che ha voluto omaggiare con un tatuaggio l'artista noto soprattutto come interprete di musical. Nelle scorse ore, infatti, l'interprete di J.D. nella serie televisiva Scrubs, ha condiviso sui social un'immagine che ritrae un tattoo fatto di recente, dedicato proprio al defunto amico. A dar vita all'immagine è stato Dr.Woo, tatuatore a cui Braff ha affidato il compito di ... Leggi su movieplayer

