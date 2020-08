Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 12:30 (Di venerdì 7 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DALL’A1, SUL TRATTO Roma NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, IL TRAFFICO è IN GRADUALE RIPRESA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO I DISAGI CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE GIÀ DAL GRA PER I LAVORI IN CORSO SULLA FLAMINIA TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA RIANO E CASTENUOVO DI POARTO IN DIREZIONE Roma SULLA SP 227 PEDEMONTANA DEI MONTI LEPINI PROSEGUONO IL LAVORI DI MANUTENZIONE DAL KM 1 E 120 AL KM 3 E 500 PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO ALLA LINEA TRAM 2 CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LUNGO TUTTA LA TRATTA CHE VA DA PIAZZA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - UBrignone : RT @tempoweb: #StadiodellaRoma finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in #Campidoglio -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Maddaloni, graduati dell'80° RAV Roma intervengono dopo un incidente per l'incolumità pubblica l'eco di caserta