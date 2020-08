Trova un geco morto nel pacco dei biscotti: “Disgustoso” (Di venerdì 7 agosto 2020) La brutta scoperta è stata effettuata da un cliente di un supermercato Conad di Firenze. L’azienda ha richiamato tutto l’ordine per una ispezione approfondita. Il geco è stato Trovato dopo la seconda apertura del pacco incriminato. Una delle Trovate promozionali più interessanti, da parte dei produttori e distributori di merende e altre pietanze per bambini, … L'articolo Trova un geco morto nel pacco dei biscotti: “Disgustoso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Se mi trovi dentro casa, non uccidermi. Sono un geco, mi sono solo perso

I gechi sono piccoli rettili diffusi praticamente in tutto il mondo e in diversi habitat. Con oltre i mille specie suddivise in varie famiglie, i gechi sono stati infatti capaci di colonizzare la magg ...

