Spelunky 2: un trailer svela la data d’uscita su PS4 (Di venerdì 7 agosto 2020) Direttamente dallo State of Play di ieri sera arriva anche un nuovo trailer di Spelunky 2, corredato dalla data d’uscita ufficiale su PS4 Annunciato ormai nel lontanissimo 2017, Spelunky 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer allo State of Play dedicato agli ultimi titoli PS4 in arrivo sulla console Sony. Il titolo di Mossmouth ha ricevuto finalmente un nuovo trailer, corredato da data d’uscita, fissata per ora al 15 settembre prossimo. Questo sequel ci metterà nei panni di una nuova generazione di esploratori, e stavolta avremo l’opportunità di esplorare niente meno che il nostro amato satellite: la Luna. Spelunky 2 metterà a disposizione diversi nuovi personaggi giocabili, come ad esempio ... Leggi su tuttotek

