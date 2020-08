Rigore Juventus-Lione, proteste furiose dei bianconeri: perché l’arbitro ha fischiato? [VIDEO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Rigore Juventus-Lione – La Juventus è in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Maurizio Sarri chiamata a ribaltare il risultato dell’andata (1-0). Inizio di partita difficile per i bianconeri, a passare in vantaggio sono stati i francesi con un calcio di Rigore trasformato da Depay. Tantissimi rigori sul fischio, non si riesce a capire il motivo del fischio, l’intervento di Bentancur è sicuramente sul pallone. Non sono mancate giustamente le proteste della Juventus, il Var ha confermato il penalty. Una situazione molto strana e dubbia. Rigore Juventus-Lione È difficile commentare senza provare imbarazzo. Per la ... Leggi su calcioweb.eu

tancredipalmeri : Per me non è rigore contro la Juventus - El_diez_ : RT @AntonelloAng: Dopo aver visto il rigore più inesistente della storia concesso dopo due minuti di revisione al Var, verrebbe da spegnere… - EsercitoCrucian : RT @Eurosport_IT: Juventus sotto (0-1) al 12' per questo calcio di rigore assegnato dall'arbitro Zwayer: doveva controllare al VAR? #Juven… - Eurosport_IT : Juventus sotto (0-1) al 12' per questo calcio di rigore assegnato dall'arbitro Zwayer: doveva controllare al VAR?… - Vittoriog82 : RT @AntonelloAng: Dopo aver visto il rigore più inesistente della storia concesso dopo due minuti di revisione al Var, verrebbe da spegnere… -