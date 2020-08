Piemonte inasprisce le regole per chi arriva dall’estero: quello che c’è da sapere (Di venerdì 7 agosto 2020) Comunicazione obbligatoria per chi transita o arriva da Paesi a rischio e quattordici giorni di isolamento fiduciario. Tampone e autocertificazione per chi lavora in sanità e servizi di assistenza alla persona. Sono le indicazioni operative per chi arriva o rientra in Piemonte dall’estero varate oggi dalla Regione. “Rispetto alle disposizioni nazionali, il Piemonte ha introdotto due irrobustimenti – spiega il governatore Alberto Cirio – che riguardano gli operatori della sanità e dei servizi socio-sanitari e assistenziali, per la delicatezza di queste professioni”. Leggi su sportface

Elezioni regionali, la Puglia boccia il doppio voto di genere. Pronto decreto del governo

Niente voto di genere, con doppia preferenza uomo-donna, per la Regione Puglia, che dunque si presenterà all’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre con le vecchie regole, le quali non tengono c ...

