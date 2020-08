Paola Turci e Francesca Pascale: parla l’amico Federico Fashion Style (Di venerdì 7 agosto 2020) Negli ultimi giorni il gossip ha tallonato da molto vicino Francesca Pascale e Paola Turci. In particolare il magazine Oggi ha pubblicato nell’ultimo numero in edicola delle foto esclusiva dove si vedono le due donne su uno yacht da favola in compagnia di altri amici. Non solo: in un’istantanea pare che la cantante e l’ex … L'articolo Paola Turci e Francesca Pascale: parla l’amico Federico Fashion Style proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - Linkiesta : Il perfetto innesto di star system casareccio, quello all’incrocio tra il Grande Fratello e la politica dopo la fin… - esserequi : RT @bestsapphics: paola turci - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: Premessa: sono eterosessuale, ma se avessi trascorso 15 anni con Silvio Berlusconi, oggi piacerebbero le donne anche a… -