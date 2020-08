Nocera Inferiore, il sindaco Torquato: “No ad un nuovo lockdown” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – “No ad una nuova chiusura, stavolta non reggeremo”: si schiera contro un possibile nuovo il Lockdown il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato in riferimento al timore (giustificato) di una ripresa dell’epidemia, tanto da far dire al Presidente della Regione e ad alcuni membri del Governo che si va verso una nuova chiusura, un nuovo lock-down. “Dissento – ha subito dichiarato il primo cittadino di Nocera Inferiore, ricordando di essere stato tra i primi come sindaco ad adottare i provvedimenti di chiusura di scuole ed altre strutture – noi a Nocera siamo stati tra i primi ad obbligare ... Leggi su anteprima24

agro24tw : Nocera Inferiore. In corso lavori manutenzione alla pubblica illuminazione - salernonotizie : Nocera Inferiore: lavori di manutenzione all’impianto di pubblica illuminazione - occhio_notizie : Titolare dell'azienda a giudizio - salernonotizie : Nocera Inferiore: assegni di cura per disabili gravi, disposti i pagamenti - occhio_notizie : Nocera Inferiore, tampone negativo per il dipendente comunale: fine della quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore Nocera Inferiore: lavori di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione Salernonotizie.it Campania. Tragedia nell’orto, Michele travolto ed ucciso da sciame di api

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Sant’Eramo, in periferia di Sarno, dove ieri un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato travolto da uno sciame di api. Michele Annunziata, 65 anni, i ...

Orrore a Sarno: assalito da uno sciame d’api, muore un uomo

Non ce l’ha fatta dopo avere subito numerose punture. Così un uomo di 65 anni, Michele Annunziata, è morto a Sarno, dopo essere stato preso di mira da uno sciame di api. La tragedia si è consumata ier ...

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Sant’Eramo, in periferia di Sarno, dove ieri un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato travolto da uno sciame di api. Michele Annunziata, 65 anni, i ...Non ce l’ha fatta dopo avere subito numerose punture. Così un uomo di 65 anni, Michele Annunziata, è morto a Sarno, dopo essere stato preso di mira da uno sciame di api. La tragedia si è consumata ier ...