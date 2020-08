Moto2, GP Repubblica Ceca Brno 2020: i risultati delle prove libere 1, Lowes il più veloce (Di venerdì 7 agosto 2020) Sam Lowes fa registrare il tempo più veloce al termine delle prime prove libere della Moto2 del Gran Premio della Repubblica Ceca. In sella alla sua Kalex il pilota britannico sul circuito di Brno, sede della quarta tappa del Mondiale, ha chiuso la sessione con un tempo di 2’02″480, precedendo l’americano Joe Roberts (Kalex), staccato di tre decimi. Terzo crono della mattinata per il giapponese Tatsuki Nagashima sempre su Kalex. Stefano Manzi è il primo degli italiani con il sesto tempo della mattinata, monopolizzata la top-10 con Bastianini, Baldassarri, Bezzecchi e Di Giannantonio dalla settima alla decima posizione della classifica tempi. Al momento sarebbe escluso dal Q2 Luca Marini (Sky Racing Team ... Leggi su sportface

