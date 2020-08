Mitsubishi - Stop alle spedizioni in Europa di Outlander, ASX ed Eclipse Cross (Di venerdì 7 agosto 2020) La Mitsubishi avrebbe deciso di interrompere le spedizioni in Europa di alcuni modelli già a partire dal prossimo mese di settembre: in particolare, secondo le fonti di Automotive News, lo Stop riguarderebbe le Suv Outlander Phev, ASX ed Eclipse Cross.Le strategie della Casa. La decisione di bloccare le spedizioni verso il Vecchio continente è legata a una scelta strategica ben precisa, descritta pochi giorni fa nel nuovo piano di ristrutturazione e legata al contestuale addio all'Europa: il congelamento del lancio di nuovi prodotti era stato già confermato, ma non c'erano ancora dettagli sulla tempistica. Ora, le indiscrezioni del sito specializzato delineano un quadro più preciso, che va oltre lo ... Leggi su quattroruote

giannettimarco : RT @quattroruote: #Mitsubishi, da settembre stop alle spedizioni in #Europa di #Outlander, ASX ed Eclipse Cross ---> - quattroruote : #Mitsubishi, da settembre stop alle spedizioni in #Europa di #Outlander, ASX ed Eclipse Cross --->… - newsautoit : ?? #Mitsubishi ha deciso di abbandonare il mercato europeo per concentrarsi solo in quello asiatico. Stop anche alla… - infoiteconomia : Mitsubishi, stop alla produzione per l'Europa. Addio anche a uno dei modelli storici - motorionline : #Mitsubishi Italia sull'addio all'Europa: “Continueremo a presidiare il mercato italiano con l’attuale struttura”… -

Ultime Notizie dalla rete : Mitsubishi Stop Mitsubishi, stop alle spedizioni in Europa di Outlander, ASX ed Eclipse Cross - Quattroruote.it Quattroruote Stop alle spedizioni in Europa di Outlander, ASX ed Eclipse Cross

Dopo oltre 13 anni, esce di scena il protagonista dell'alleanza con la Nissan. Al suo posto l'ad Kato, ma solo in via temporanea ...

Mitsubishi lascia l’Europa: cosa succede in Italia

Mitsubishi Motors saluta l’Europa, anche se tempi e modi sono ancora da stabilire. La ragione è la crisi profonda (che i mesi del Covid-19 hanno aggravato), certificata nel primo trimestre del nuovo a ...

Dopo oltre 13 anni, esce di scena il protagonista dell'alleanza con la Nissan. Al suo posto l'ad Kato, ma solo in via temporanea ...Mitsubishi Motors saluta l’Europa, anche se tempi e modi sono ancora da stabilire. La ragione è la crisi profonda (che i mesi del Covid-19 hanno aggravato), certificata nel primo trimestre del nuovo a ...