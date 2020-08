Marito e moglie in moto, 86 anni lui e 77 lei, centrati da un'auto: ricoverati in ospedale (Di venerdì 7 agosto 2020) Una gita in moto nel Friuli Occidentale. Lui 86 anni , in sella a una Honda Africa Twin. Lei, 77, alle sue spalle. Sono partiti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto, da Tarzo. Stavano ... Leggi su leggo

RunPierwork13 : RT @salvinimi: La moglie di #calderoli smentisce suo marito. Ma quale 5 donne. Se non è mai riuscito ad accontentare una sola - IlScrivo : RT @StalkerSaraiTu: Ancora sul caso di #Brindisi: la verità è che la #moglie ha cercato di uccidere il #marito facendogli un bagno di #acid… - clarkethereal1 : boh mia moglie è sparita e non mi caga più, mio marito è propenso alle orgie, qualcuno che mi vuole bene e che mi a… - cclaude_ : @lavdonorris moglie bullizza marito per il suoi problemi al cazzo,la donna dichiara 'volevo dei cazzo di figli' e i… - jeonghanspen : Nonna mi ha chiesto chi, secondo me, stira le camicie a casa di un tizio dato che sua moglie è un uomo Allora chis… -

Ultime Notizie dalla rete : Marito moglie Marito e moglie positivi al Covid L’Asl: sono in buone condizioni Il Tirreno Mozzate, dal raid per vendetta alla morte: coltellata fatale per l’ex marito

Mozzate (Como), 7 agosto 2020 - Una lite in mezzo alla strada, davanti a casa. Il tentativo di tagliare le gomme scoperto dal proprietario dell’auto. Una coltellata al torace letale. Così Lorenzo Bors ...

Bari, picchia la moglie e le rompe il naso davanti a figli piccoli: arrestato 20enne

BARI - Un ventenne avrebbe aggredito e picchiato la moglie, davanti ai due figli piccoli, rompendole il naso. Per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi e aggravate, agenti delle Volanti ...

Mozzate (Como), 7 agosto 2020 - Una lite in mezzo alla strada, davanti a casa. Il tentativo di tagliare le gomme scoperto dal proprietario dell’auto. Una coltellata al torace letale. Così Lorenzo Bors ...BARI - Un ventenne avrebbe aggredito e picchiato la moglie, davanti ai due figli piccoli, rompendole il naso. Per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi e aggravate, agenti delle Volanti ...