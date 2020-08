Led Zeppelin: l’ultima volta (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 7 agosto 1979 i Led Zeppelin suonano per l’ultima volta in Inghilterra, al Knebworth Park. E’ la fine di una breve tournée europea che li aveva portati già in Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e Austria, prima dell’uscita di In Through The Out Door. Led Zeppelin: l’ultima volta Un tormentato e imperfetto album secondo alcuni, il che mi fa sorridere perché personalmente non trovo nulla di più maturo di questo album. Secondo Melody Maker, una delle più influenti riviste del tempo, la band sul palco risulta “arroventata come il ferro passato nel fuoco e in ottima forma stilistica” Di fatto la band non è sciolta ma ha solo terminato un tour. Led Zeppelin l’ultima volta insieme a John ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

La data del 4 agosto 1975 è tristemente nota a tutti gli amanti del rock. Per alcuni segnò l'inizio del declino dei Led Zeppelin, per altri una svolta umana e artistica nella vita del loro frontman Ro ...

