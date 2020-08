Juventus-Lione, Pjanic duro: “C’è grandissima delusione, mi aspettavo di più” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nonostante il risultato di 2-1 la Juventus non passa gli ottavi di finale.Al termine della gara di Champions League contro il Lione che ha decretato l'eliminazione dei bianconeri, Miralem Pjanic, intervenuto ai microfoni di Sky, ha espresso i propri pareri sulla sua ultima gara con la Juventus: "E' una grande delusione, ci tenevamo a passare questo turno. Abbiamo iniziato un po' male la partita, ma siamo rimasti dentro. C'è grandissima delusione, ci dispiace tantissimo ed è difficile da accettare. Sicuramente non bisogna sminuire il nono Scudetto consecutivo, ma questo club può ambire a molto di più. Sono sicuro che questo gruppo continuerà a fare bene, non ho dubbi, questa eliminazione arriva a causa del match d'andata. Quando stecchi ... Leggi su mediagol

