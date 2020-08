Gol Ronaldo Juventus Lione 2-1: arriva il raddoppio! Il video (Di venerdì 7 agosto 2020) GOL Ronaldo Juventus Lione – La Juventus raddoppia contro il Lione: a segnare il secondo gol per i bianconeri è sempre Cristiano Ronaldo. La superstar lusitana lascia partire un missile dal limite dell’area e trafigge Lopes per l’altra marcatura che tiene ancora in vita i bianconeri. Gol Ronaldo Juventus Lione 2-1: il video Juventus 2-1 Lyon Cristiano Ronaldo #JuveOL pic.twitter.com/uUSs7Lx2ET — Premier League Goals (@LivePLgoals) August 7, 2020 Leggi su juvedipendenza

