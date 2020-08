GF Vip 5, il figlio di Alba Parietti potrebbe essere nel cast (Di venerdì 7 agosto 2020) Il pubblico italiano ha da pochi mesi ‘salutato’ i protagonisti del Grande Fratello Vip 4, edizione che ha permesso ad Alfonso Signorini, all’esordio come conduttore del reality, di portare a casa ottimi ascolti. Per quanto riguarda il cast, è impossibile non citare il successo di Adriana Volpe, oggi al timone di Ogni Mattina, per non parlare della nascita dell’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Per la quinta edizione, in partenza in autunno, si attende, come affermato da Signorini stesso, un cast ancora più famoso di quella che ci siamo lasciati alle spalle ad aprile. In questi giorni, a poche settimane dall’apertura della porta rossa di Cinecittà, stanno già iniziando a circolare anticipazioni in merito ai nomi. L’ultima riguarda Francesco Oppini, commentatore sportivo ... Leggi su dilei

blogtivvu : Grande Fratello Vip, il figlio di due personaggi molto famosi nel cast? ??? ?? Ti raccontiamo di chi si tratta nelle… - blogtivvu : Grande Fratello Vip 5, il figlio di due personaggi molto famosi (e discussi) nel cast? Ecco di chi si tratta - CrescenzoFilo : RT @trash_italiano: Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5 - enrick81 : @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @misterf_tweets @tw_fyvry @Federic01996 @OltreTv @MasterAb88 @ematr_86… - crazylo91591062 : RT @trash_italiano: Il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5 -