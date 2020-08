GAZZETTA – “Notte fonda, la Juventus vince ma è fuori” (Di sabato 8 agosto 2020) Serata molto amara per la Juventus che vince contro il Lione solo 2-1, venendo eliminata dalla Champions League già agli ottavi di finale. I francesi passano il turno approdando alla “Final Eight” di Lisbona. Maurizio Sarri è ormai sulla graticola e l’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport ci tiene a sottolinearlo in prima pagina. “Notte fonda, la Juventus vince ma è fuori” e “Agnelli deluso: ‘Adesso dobbiamo valutare'” i titoli al riguardo. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

