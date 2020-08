Formula 3, griglia di partenza GP 70° anniversario: Sargeant ancora in pole (Di venerdì 7 agosto 2020) Sargeant fa bis e a Silverstone fa la seconda pole consecutiva in occasione della qualifiche del GP 70° anniversario di Formula 3. L’americano ha preceduto Lawson e Hughes. Vesti e Viscaal seguono subito dopo mentre Piastri partirà dall’undicesima posizione. Di seguito la griglia di partenza con i primi venti al via. griglia DI partenza (TOP 20) 1. Sargeant 2. Lawson 3. Hughes 4. Vesti 5. Viscaal 6. Pourchaire 7. Doohan 8. Beckmann 9. Barnicoat 10. Zendeli 11. Piastri 12. Novalak 13. Fittipaldi 14. Nannini 15. Das 16. Fewtrell 17. Smolyar 18. Peroni 19. Fernandez 20. Williams Leggi su sportface

