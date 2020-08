Elisabetta Canalis tramortisce i fan con uno scatto illegale: si vede tutto (Di venerdì 7 agosto 2020) Elisabetta Canalis tramortisce i fan con una foto di lei in costume da censura. Forme incontenibili e ben visibili, tutti rimasti a bocca aperta Fonte foto: FacebookElisabetta Canalis dopo essersi goduta qualche giorno di vacanza in Sardegna pare essere ritornata in California, a giudicare dall’ultimo post pubblicato sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Sulla spiagge di Santa Monica la seducente sarda ha pubblicato uno scatto illegale: con un costume rosa e azzurro che le fascia il décolleté esplosivo, e anche con il favore dell’acqua, le sue forme tendono ad intravedersi un po’ troppo. Inutile dirlo, anche se la fotografia è stata pubblicata pochi minuti fa, sta già facendo il pieno ... Leggi su chenews

zazoomblog : Elisabetta Canalis bombe d’acqua. Col costume bagnato il primo piano viene meglio - #Elisabetta #Canalis #bombe #d… - zazoomblog : Elisabetta Canalis ‘indossa’ la trasparenza: il primo tutto fuori della sua estate. Foto - #Elisabetta #Canalis #‘… - zazoomblog : Il costume è trasparente si vede letteralmente tutto: il seno di Elisabetta Canalis una foto da impazzire Guarda -… - alexa1163 : RT @ffffjd: i papozzi alla piastra di Elisabetta Canalis - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis allenamenti: i consigli per stare in forma (e che forma!) in estate [VIDEO] #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis, bikini troppo piccolo? Occhio, esplode il décolleté: l'ultima foto incendiaria LiberoQuotidiano.it Elisabetta Canalis, la foto su Instagram fa impazzire i fan: boom di like

Elisabetta Canalis con una foto su Instagram, che non lascia spazio all'immaginazione, fa il boom di like. Fan impazziti per l'ultima foto postata dalla showgirl sarda sul popolare social network: ...

Elisabetta Canalis, il costume da 10 e lode fa impazzire i fan/ “Sempre la più bella”

Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblicando una foto in cui indossa un costume che esalta le sue forme pazzesche: “Sempre la più bella”, scrivono. Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblican ...

Elisabetta Canalis con una foto su Instagram, che non lascia spazio all'immaginazione, fa il boom di like. Fan impazziti per l'ultima foto postata dalla showgirl sarda sul popolare social network: ...Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblicando una foto in cui indossa un costume che esalta le sue forme pazzesche: “Sempre la più bella”, scrivono. Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblican ...