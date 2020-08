Coronavirus: India, oltre 2 mln di casi (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - NEW DELHI, 7 AGO - Il bilancio dei casi di Coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi ... Leggi su corrieredellosport

Tg3web : In Asia cresce il contagio da coronavirus ovunque. In India solo i malati ricchi possono permettersi cliniche speci… - MPSkino : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità. Nell… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità… - mauriziocanetta : #permattinieri???? Sarebbero tra 250 e 400 mila gli infettati da coronavirus. Ticino: misure anti-virus prolungate fi… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN INDIA: Altri 899 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 41.638: Sale a 708.698 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus: India, oltre 40mila morti Agenzia ANSA Coronavirus: India, oltre 2 mln di casi

(ANSA) - NEW DELHI, 7 AGO - Il bilancio dei casi di coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi ...

Coronavirus, ultime news. Negli Usa 2mila morti in 24 ore. In Italia Rt sopra 1. LIVE

Il bilancio dei casi di coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati oltre 60.000, ch ...

(ANSA) - NEW DELHI, 7 AGO - Il bilancio dei casi di coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi ...Il bilancio dei casi di coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati oltre 60.000, ch ...