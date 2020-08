Coronavirus, boom di contagi: sono 552. Intera regione a rischio chiusura (Di venerdì 7 agosto 2020) boom di contagi oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 552 nuovi casi di Coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 249.756. Un numero in costante rialzo che sta mettendo in agitazione Palazzo Chigi e il Comitato Tecnico Scientifico. Coronavirus, bollettino del 7 agosto: 552 contagi Per fortuna resta sotto controllo il … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

WRicciardi : strano che in Giappone i casi aumentino, non avevano l’Avigan? - ForexOnlineMeIt : #forex Trading: è boom con coronavirus ma cosa succederà con ritorno alla normalità? - LIDAMUGNAI : RT @Libero_official: #Coronavirus, boom di positivi: in sole 24 ore il dato più alto da maggio - Libero_official : #Coronavirus, boom di positivi: in sole 24 ore il dato più alto da maggio - infoitinterno : Coronavirus, boom di casi in Veneto: 183 nuovi positivi in un solo giorno. Zaia: «Il virus entra da fuori» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di nuovi casi in Sicilia per gli sbarchi: +30 positivi in un giorno, 2 guariti e 0 decessi [DATI] Stretto web La solidarietà dopo l'emergenza Covid: boom di volontari a Milano

È l’onda lunga dell’emergenza Covid, un’onda di positività contagiosa che porta tanti, giovani e meno giovani, a darsi ancora da fare per chi ha preso la batosta più dura durante il lockdown, migliaia ...

Coronavirus, i dati – Casi ancora in aumento: 552 da ieri. Tre le nuove vittime

Quasi 150 casi in più in 24 ore. Da ieri, i nuovi contagi di coronavirus in Italia sono 522, come certifica il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Tre le nuove vittime, nessuna Regio ...

È l’onda lunga dell’emergenza Covid, un’onda di positività contagiosa che porta tanti, giovani e meno giovani, a darsi ancora da fare per chi ha preso la batosta più dura durante il lockdown, migliaia ...Quasi 150 casi in più in 24 ore. Da ieri, i nuovi contagi di coronavirus in Italia sono 522, come certifica il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Tre le nuove vittime, nessuna Regio ...