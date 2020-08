Ascolti TV | Giovedì 6 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Due Donne e un Segreto ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 300 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 In Arte Mina ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Mamma Mia! totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Nel Cuore della Tempesta ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Ronin ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè ottiene .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media ... Leggi su davidemaggio

