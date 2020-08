Valle d'Aosta, paura in Val Ferret: il ghiacciaio a rischio cedimento (Di giovedì 6 agosto 2020) 75 persone sono state evacuate nella parte bassa della val Ferret sopra Courmayeur per la minaccia di cedimento del ghiacciaio di Planpincieux, che fa parte del massiccio Monte Bianco. L'allarme è ... Leggi su leggo

