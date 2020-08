Sei mai stata sulla Luna?: stasera su Rai1 il film con Giulia Michelini e Raoul Bova (Di giovedì 6 agosto 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda Sei mai stata sulla Luna?, commedia diretta da Paolo Genovese, con Raoul Bova, Giulia Michelini e Pietro Sermonti. stasera su Rai1, alle 21:25, appuntamento con Sei mai stata sulla Luna?, commedia diretta nel 2015 da Paolo Genovese, con Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli. Guia (Liz Solari) fa una vita lussuosa, vive tra Milano e Parigi e si occupa di moda per una rivista internazionale. A trent'anni è una ... Leggi su movieplayer

