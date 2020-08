Notizie dal Forex 6 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro/dollaro USA quota 1,1855 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1904. Prosegue il recupero del commercio al dettaglio dell’Eurozona a giugno, con le vendite che sono salite del 5,7%, su base mensile. USD/YENIl biglietto verde recupera nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen quota 105,52, con un peggioramento verso il supporto stimato a 105,16. Frena meno del previsto l’economia giapponese nel secondo trimestre dell’anno, con il PIL che ha mostrato un decremento dello 0,6%.GBP/USDLa sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3165 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,3197 dollari. Si restringe a 50,7 miliardi di dollari il deficit commerciale americano, nel mese di ... Leggi su quifinanza

