Napoli: addio a Ciro Di Natale, il manager batterista. Inventò Camomilla e Galleria Scarlatti (Di giovedì 6 agosto 2020) È scomparso a 70 anni Ciro Di Natale inventore del marchio ?Camomilla? e del megastore Galleria Scarlatti. Con un?esperienza da musicista in gioventù: fu il... Leggi su ilmattino

Napoli: addio a Ciro Di Natale, il manager batterista. Inventò Camomilla e Galleria... Il Mattino

Grandi manovre di mercato in casa Juve: cresce l’interesse per Leão. Per il portoghese, bianconeri pronti ad imbastire uno scambio con Bernardeschi. Il Milan ci pensa. Rafael Leao () Quella che sembra ...

Allo stadio l’ultimo saluto di Lecco a Ciro Nigriello: “Non ti dimenticheremo mai”

LECCO – “La cosa bella di papà è che difendeva tutti, ma riusciva ad essere amico anche di persone che magari non condividevano la sua idea politica. Insomma, papà univa. Sono orgoglioso di quello che ...

