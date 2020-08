MotoGp, Puig: "Seconda operazione Marquez? Un incidente domestico" (Di giovedì 6 agosto 2020) BRNO - " Lunedì scorso Marc, aprendo una finestra a doppia vetrata con il braccio destro, ha fatto uno sforzo eccessivo, così la sua placca si è rotta ". Il team manager della Honda Hrc, Alberto Puig, ... Leggi su corrieredellosport

Anche per questo, la possibilità per Marquez di conquistare il nono titolo iridato, il settimo in MotoGP, pare realmente svanita. “Non pensiamo che sia stato corso un rischio inutile – ha ribadito ...BRNO - "Lunedì scorso Marc, aprendo una finestra a doppia vetrata con il braccio destro, ha fatto uno sforzo eccessivo, così la sua placca si è rotta". Con queste parole Alberto Puig, team manager del ...