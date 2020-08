Migranti: nave quarantena con 350 persone a bordo in navigazione da Lampedusa ad Augusta (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – La nave quarantena ”Gnv Azzurra’, con 350 immigrati a bordo, ha lasciato nella notte la rada di Lampedusa per raggiungere il porto di Augusta (Siarcusa). Nei giorni scorsi la nave avrebbe dovuto raggiungere prima Porto Empedocle e poi Trapani, ma ieri sera è arrivata l’indicazione di raggiungere Augusta. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la nave sta andando ad Augusta per fare rifornimento di carburante. Poi dovrebbe fare ritorno a Lampedusa, quando il tempo migliorerà, per proseguire con il trasbordo dei Migranti ospiti dell’hotspot dove ci sono ancora 900 Migranti su una capienza ... Leggi su calcioweb.eu

Viminale : Nuovo bando per il noleggio di una nave per la sorveglianza sanitaria anti-#Covid19 dei #migranti sbarcati in… - LegaSalvini : #GOVERNOCLANDESTINO, CACCIAMOLI ALLE ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE IN 7 REGIONI! CONTINUA IL CAOS MIGRANTI IN SICILI… - GiovanniToti : In coda da un’ora a Genova Aeroporto. Sulle coste sono ripartiti gli sbarchi, le crociere sono ferme ma si pensa ad… - TV7Benevento : Migranti: nave quarantena con 350 persone a bordo in navigazione da Lampedusa ad Augusta... - tedpanski : RT @radiosilvana: Buongiorno da Lampedusa. Lampedusa è un’isola, circondata dal mare, ci sono barche, un hotspot, una nave per la quaranten… -