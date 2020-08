“La sanatoria del Ministro Bellanova è un fallimento”, ora lo dicono anche i migranti (Di giovedì 6 agosto 2020) Il sindacalista Aboubakar Soumahoro ritiene che la regolarizzazione dei migranti inserita nel Decreto rilancio non abbia prodotto alcun miglioramento per gli immigrati. I numeri che il Governo si attendeva quando inserì nel Decreto rilancio la regolarizzazione degli immigrati impiegati nel settore agricolo non sono stati neppure sfiorati. Stando ai dati del Viminale le richieste di … L'articolo “La sanatoria del Ministro Bellanova è un fallimento”, ora lo dicono anche i migranti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

