La mamma e la figlia che sembrano gemelle: “Una volta mio marito ha dato una pacca sul cu** a mia madre” (Di giovedì 6 agosto 2020) mamma e figlia sono praticamente identiche, nonostante i 30 anni di differenza. Al punto che una volta il marito della figlia ha dato una pacca sul sedere alla madre per poi ritrovarsi in una situazione imbarazzante: “Eravamo vestite allo stesso modo e siamo fisicamente identiche”, ha raccontato la figlia. La storia è quella di Dawn Hubsher, 60enne star di reality show che vive in Florida e della figlia Cher che di anni ne ha 30 e vive a New York. Le due donne hanno raccontato al Daily Mail che da piccola Cher faceva fatica ad avere una mamma così visibilmente più giovanile delle altre: una volta diventata adolescente la cosa ha cominciato a piacerle, al punto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

