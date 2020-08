ItalExit, sondaggi: Gianluigi Paragone parte dal 4% dei voti. Ma il 22% pensa di seguirlo (Di giovedì 6 agosto 2020) Sembra nascere sotto buoni auspici la nuova creatura politica di Gianluigi Paragone. Obiettivo, come lo stesso ex senatore 5 Stelle dichiara, uscire dall’Unione europea. E, di conseguenza, abbandonare l’euro. Troppi vincoli all’economia, alle scelte del paese, secondo Paragone che intercetta la stessa riflessione dell’elettorato italiano pronto a seguirlo, con il voto alle prossime elezioni politiche. ItalExit è l’unica forza politica dichiaratamente ‘anti Ue’, nonostante l’esistenza, nel nostro panorama politico, di partiti e movimenti sovranisti a varia intensità. Evidentemente, sono in tanti a ritenere l’Unione europea, le sue strutture e le sue decisioni troppo ‘invadenti’, soprattutto quando si tratta di Italia e paesi ... Leggi su caffeinamagazine

Le intenzioni di voto indicano la Lega in netto calo, mentre il M5S allunga su Fratelli d'Italia. Piccolo passo in avanti per Paragone. Cala la fiducia in Conte, metà degli italiani vuole restare nell

