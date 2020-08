Hitman III in arrivo su PlayStation VR tutta la trilogia (Di giovedì 6 agosto 2020) L'annuncio di Hitman III all'interno dello State of Play non è stata una grande sorpresa. Dopotutto, gli sviluppatori avevano già annunciato che l'ultima avventura sarà una trilogia. Il titolo arriverà anche sulle console next-gen, ma i creatori ci consentiranno di trasferire le mappe dal primo e secondo capitolo e ci saranno diversi miglioramenti al gioco.Durante l'evento che si sta tenendo in questi minuti, abbiamo visto il primo frammento del gioco, che ha confermato una grande curiosità: giocheremo l'intera trilogia con PlayStation VR. Il supporto è stato preparato per i titoli sulle generazioni di console attuali e future. Di seguito potete dare uno sguardo al primo breve trailer.Hitman III sarà disponibile a gennaio del prossimo anno.Leggi altro... Leggi su eurogamer

