Giannone: “Conte aiuti mamme e figli che subiscono violenza domestica” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – “Non solo condivido quello che hanno denunciato mamme e associazioni ma ho inviato personalmente la loro lettera tramite pec al Presidente del Consiglio Conte. Non è più tollerabile che le donne che denunciano di aver subito abusi e violenze da parte dell’ex compagno o ex marito, vengano trattate come bugiarde e manipolatrici ed allontanate dai propri figli che rifiutano i padri. Chi non rifiuterebbe un genitore violento? E soprattutto perché un minore deve essere riavvicinato a forza a chi gli fa paura? Una bigenitorialità ad ogni costo è semplicemente una violenza. Addirittura si preferisce collocare un minore in casa famiglia piuttosto che lasciarlo con la madre, solo perché ha osato denunciare”. La deputata del Gruppo Misto, Veronica Giannone, segretario della Commissione bicamerale per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, commenta così in una nota la lettera del Comitato madri unite contro la violenza istituzionale, che denuncia ingiustificate sottrazioni dei minori dalle madri nei procedimenti di affido minori. La missiva, diretta al presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha raccolto il consenso di diverse associazioni impegnate nella tutela delle donne vittime di abusi in famiglia che non hanno esitato a firmarla e sostenerla. Leggi su dire

