Fase 3: Binetti, 'tra tanti decreti si intervenga anche per malattie rare' (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Tra la folla degli innumerevoli decreti legge sull'emergenza sanitaria, non si sentiva il bisogno di un altro decreto su questo argomento" della parità di genere nelle liste per le elezioni regionali. "Auspico che la stessa sorprendente celerità con cui le Camere approvano questo provvedimento si realizzi per questioni più importanti, sulle quali invece si registra uno stallo incredibile. Cito, ad esempio, la legge sui malati rari. Non si dica da parte di Conte che non si può fare, si dica che non si vuole fare". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia-Udc Paola Binetti, intervenendo nella discussione al Senato sul provvedimento per le elezioni regionali. Leggi su iltempo

